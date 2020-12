Primetime-Check

Wie schnitt das Finale von «Bauer sucht Frau» ab? Überzeugten «Die Simpsons» bei ProSieben?

4,01 Millionen Zuschauer verfolgten am Montag um 20.15 Uhr ein weiteres, das 11,4 Prozent Marktanteil holte. Im Anschluss kamauf 2,81 Millionen Zuseher, der Marktanteil belief sich auf 9,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte man zunächst 10,8, dann 8,9 Prozent. Mit dem Finale vonerreichte RTL 5,51 Millionen Zuseher, wovon 1,65 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Der Marktanteil belief sich auf 17,8 Prozent. Im Vorfeld erreichte ein4,47 Millionen Zuschauer und 12,8 Prozent, in der Zielgruppe fuhr man 16,3 Prozent Marktanteil ein.Unterdessen setzte Sat.1 auf, die auf 0,92 Millionen Zuschauer und 0,65 Millionen Umworbene kam. Der Marktanteil lag bei mauen 7,1 Prozent. Drei Episoden derlockte 1,03, 1,02 und 0,99 Millionen Zuschauer an, in der Zielgruppe fuhr man 8,3, 8,0 und 7,8 Prozent ein. Ab 21.40 Uhr verzeichnete0,5,5, 5,8 und 6,7 Prozent. VOX setzte aufund erntete 1,31 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe ermittelte man 6,5 Prozent.erzielte bei RTLZWEI 0,71 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen fuhr die Sendung 4,2 Prozent Marktanteil ein. Kabel Eins sendete den Filmund bekam dies mit 1,52 Millionen Zuschauern quittiert. Der Marktanteil belief sich auf tolle 6,9 Prozent.