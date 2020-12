Wer hätte das gedacht? «Prince Charming» weiter mau

Quotennews

Der TV-Sender VOX strahlte am Montagabend die zwei letzten Episoden der Reality-Show aus.

Die Fans vonmussten am Montag lange wachbleiben. Menschen, die noch kein TVnow-Abonnement haben, bekamen erst gegen 00.55 Uhr mit, wie es für Alexander Schäfer und einige der Single-Männer, die ihn umworbenen haben, zu Ende ging. Doch der Reihe nach: Die neunte von zehn Episoden begann um 22.15 Uhr.Das 90-minütige Finale lief – wie schon in den Vorwochen – schwach. 0,46 Millionen Fernsehzuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 2,0 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern verbuchte man 0,29 Millionen, beim Marktanteil wurden 4,4 Prozent ermittelt. Die anschließende Talkshow mit Lola Weippert generierte 0,38 Millionen Zuschauer, wovon 0,23 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Mittelmäßige 7,2 Prozent fuhr man in der Zielgruppe ein.Beilautete das Motto am Montag „Völlige Freiheit in Spanien“. 1,31 Millionen Zuschauer waren bei den Abenteuern von Familie Schirmacher-Möller und Laura Scott dabei, der Marktanteil fiel mit 3,9 Prozent mäßig aus. Beim jungen Publikum sorgte man für 0,61 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe ergatterte man 6,5 Prozent.