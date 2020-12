Gottschalk holts (vor kleinem Publikum) nach

Quotennews

Am Montag strahlte Das Erste den Jahresrückblick mit Thomas Gottschalk aus. Im Vorfeld sendete die blaue Eins ein «ARD extra».

Das ehemalige ZDF-«Wetten, dass..?»-Aushängeschild Thomas Gottschalk war am Montagabend wieder auf großer Bühne zu sehen. Der Entertainer begrüßte in seinem SWR-Studio unter anderem Lang Lang, David Garrett, Peter Maffay und Wincent Weiss. Auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn war dabei und stellte sich den Fragen der Bürger.Jedoch verfolgten nur 2,81 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren zwischen 20.35 und 23.05 Uhr die Show, in der auch die 13-jährige Sophia zu Gast war. Diese konnte in diesem Jahr nicht – wie eigentlich geplant – zu den Karl-May-Spielen nach Bad Segeberg fahren. Mit Unterstützung von Alexander Klaws kam sie den Festspielen aber ein Stück näher. Die mehrstündige Sendung erzielte einen Marktanteil von 9,2 Prozent.Wie Thomas Gottschalk mit Star-Koch Johann Lafer ein Drei-Gänge-Menü kostete und die Schüler Lea und Leon einen innovativen Bio-Klebstoff vorstellten, wollten 0,78 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahre sehen. Bei den jungen Menschen verbuchte die Sendung mit Robbie Williams 8,9 Prozent. Im Vorfeld strahlte Das Erste einaus, das 4,01 Millionen Zuschauer verbuchte. Der Marktanteil lag bei 11,4 Prozent, Fritz Frey holte 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Am Vorabend erzielteum 18.50 Uhr weiterhin nur schwache Werte. Die 101. Folge der Serie mit Sven Martinek und Ingo Naujoks sahen 2,94 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 10,5 Prozent. Die von Anna Dokoupilova geschriebene Episode verzeichnete 4,3 Prozent Marktanteil.