Auch die Kochshow «Grill den Henssler» versucht ihr Glück mit einem Weihnachtsspecial

Quotennews

Der «Mamma Mia!»-Abend bei RTL war im Vergleich dazu ein Flop. Besser schlug sich da der Filmabend bei Kabel Eins.



Erstmals gab es in diesem Jahr auch bei der Kochshoweine Weihnachtsausgabe. Zu Gast waren Stefan Marquard, Joachim Llambi, Laura Karasek und Sonja Zietlow. Die Ausgabe begeisterte 1,39 Millionen Fernsehende und verbuchte somit eine solide Quote von 4,6 Prozent. In der Zielgruppe ließen sich 0,56 Millionen Jüngere zum Einschalten bewegen. Somit generierte VOX einen passablen Marktanteil von 6,3 Prozent.RTL hatte die Free-TV-Premiere des Musicals «Mamma Mia! Here We Go Again» ► im Programm. Der Film überzeugte jedoch nur 1,78 Millionen Zuschauer und kam somit nicht über ein schwaches Ergebnis von 5,3 Prozent hinaus. Auch in der Zielgruppe erzielte man gerade einmal enttäuschende 7,1 Prozent Marktanteil. Gleich im Anschluss folgte die Doku. 1,53 Millionen Fernsehzuschauer hoben die Quote zumindest auf akzeptable 7,0 Prozent. Bei den 0,52 Millionen Umworbenen war eine maue Sehbeteiligung von 7,9 Prozent möglich.Da war Kabel Eins mit dem Filmdeutlich erfolgreicher. 1,45 Millionen Fernsehende schalteten ein und erreichten einen guten Marktanteil von 4,3 Prozent. Ein ebenso gutes Ergebnis von 6,3 Prozent holten sich die 0,61 Millionen Werberelevanten. Mit der Actionkomödiefiel die Reichweite auf 0,86 Millionen Zuschauer, die Quote erhöhte sich dennoch auf starke 5,2 Prozent. Auch die 0,40 Millionen Jüngeren fuhren einen hohen Wert von 7,9 Prozent Marktanteil ein.