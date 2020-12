«Schlag den Star» muss umplanen: Olivia Jones fehlt krankheitsbedingt

TV-News

Mit einer Grippe sei nicht zu spaßen, meinte Olivia Jones Arzt, die nun ihre Teilnahme für das Duell gegen Sonja Zietlow am Samstag bei «Schlag den Star» absagen musste.

„Ich fühle mich seit Tagen krank und kraftlos, hatte die Hoffnung, dass es bis Samstag besser wird, aber bislang ist das nicht der Fall.“ Das schrieb Olivia Jones am Mittwochnachmittag auf ihrer Facebook-Seite und teilte weiterhin mit, dass sie ihre Teilnahme beiam Samstag absagen musste. ProSieben bestätigte die Meldung via Twitter. Jones hätte eigentlich gegen Sonja Zietlow antreten sollen. Daraus wird nun nichts. Fans der Raab-TV-Produktion müssen auf das Programm allerdings nicht verzichten.Für die Dragqueen wird Jürgen Milski einspringen und gegen Zietlow antreten. Er wird in 15 Spielrunden um die ausgeschriebene Summe von 100.000 Euro spielen. Moderiert wird die Sendung wie gehabt von Elton. Milski wurde durch die erste deutsche StaffelAnfang des Jahrtausends bekannt, damals holte er den zweiten Platz hinter John Milz. Mit Zlatko Trpkovski veröffentlichte er dann auch den Song „Großer Bruder“, mit denen die beiden mehrere Wochen auf Platz eins der deutschen Charts lagen. Danach war er vor allem als Moderator beim Gewinnspiel-Sender 9Live aktiv. Seitdem wirkte er immer wieder bei TV Total-Formaten wie deroder dermit.Im Januar 2016 wirkte er als Kandidat beimit, das bekanntlich von Sonja Zietlow, seiner Gegnerin am Samstag, moderiert wird.