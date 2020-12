TV-News

«Are You The One»: TVNOW-Datingshow kommt mit zweiter Staffel

Felix Maier von 17. Dezember 2020, 10:26 Uhr

Sophia Tomalla wird die zweite Staffel der TVNOW-Datingshow «Are You The One» als Moderatorin übernehmen. Los gehen wird es am Donnerstag, den 21. Januar 2021.

Im gewohnten Setting werden sich 20 Singles bei «Are You The One» in wöchentlich ausgestrahlten neuen Folgen ab dem 21. Januar 2021 bei TVNOW auf die Suche nach dem Perfect Match machen. Veränderung gibt es jedoch in Puncto Moderation. Den Posten des Show-Host übernimmt nach Jan Köppen in Staffel zwei Sophia Tomalla.



Das Konzept ist ein denkbar einfaches. Zehn Frauen und zehn Männer müssen mit Unterstützung von Experten herausfinden wer am besten zu wem passt. Um den Beziehungen auf die Spur zu kommen gilt es zunächst für alle Teilnehmer sich Dates zu erspielen und amm Ende einer jeden Doppelfolge werden die zehn „perfekten Paare“ in der sogenannten Matching Night gewählt. Wählt ein Paar die „Match Box“ kann es direkt erfahren, ob sie das Perfect Match sind. Finden sich zum Abschluss der Serie die richtigen Partner winkt eine Gesamtsumme von 200.000 Euro.



Für Sophia Tomalla ist die Sendung als Neu-Moderatorin eine durchaus spannende Erfahrung. Sie selbst habe bei ihren Vermutungen wer denn wohl zu wem passe oft danebengelegen. Dass ein Psychologe grundsätzlich voraussagen kann, wer für eine Person der perfekte Gegenpart ist, daran glaubt Tomalla selbst laut ihrem Statement eher nicht. Gedreht wurde die zweite Staffel in Griechenland, mit strengen Corona-Auflagen im Gepäck. Ob es die zweite Staffel auch zu

Im gewohnten Setting werden sich 20 Singles beiin wöchentlich ausgestrahlten neuen Folgen ab dem 21. Januar 2021 bei TVNOW auf die Suche nach demmachen. Veränderung gibt es jedoch in Puncto Moderation. Den Posten des Show-Host übernimmt nach Jan Köppen in Staffel zweiDas Konzept ist ein denkbar einfaches. Zehn Frauen und zehn Männer müssen mit Unterstützung von Experten herausfinden wer am besten zu wem passt. Um den Beziehungen auf die Spur zu kommen gilt es zunächst für alle Teilnehmer sich Dates zu erspielen und amm Ende einer jeden Doppelfolge werden die zehn „“ in der sogenannten Matching Night gewählt. Wählt ein Paar die „Match Box“ kann es direkt erfahren, ob sie das Perfect Match sind. Finden sich zum Abschluss der Serie die richtigen Partner winkt eine Gesamtsumme von 200.000 Euro.Für Sophia Tomalla ist die Sendung als Neu-Moderatorin eine durchaus spannende Erfahrung. Sie selbst habe bei ihren Vermutungen wer denn wohl zu wem passe oft danebengelegen. Dass ein Psychologe grundsätzlich voraussagen kann, wer für eine Person der perfekte Gegenpart ist, daran glaubt Tomalla selbst laut ihrem Statement eher nicht. Gedreht wurde die zweite Staffel in Griechenland, mit strengen Corona-Auflagen im Gepäck. Ob es die zweite Staffel auch zu RTL ins Fernsehen schafft bleibt unklar, die erste Staffel der Produktion fiel beim Publikum gnadenlos durch und verschwand nach dem Start in der Primetime schnell im Nachtprogramm.

vorheriger Artikel

nächster Artikel