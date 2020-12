Streaming-Kanal der BBC kommt zu Prime Video und Apple TV

Wirtschaft

BBC Studios, die kommerzielle Tochtergesellschaft des britischen Senders BBC, startet Anfang 2021 den werbefreien Streaming-Kanal BBC Select.

BBC Studios startet Anfang des kommenden Jahres seinen Abo-Streamingkanal BBC Select, der werbefrei sein wird, in den USA und Kanada. Der Dienst wird Programme aus Großbritannien anbieten, die sich um Kultur und Politik drehen werden. Wie hoch der Preis für das Angebot sein wird, verrät das Unternehmen erst mit dem Start des Streamingkanals. BBC Select wird bei Amazon Prime Video und Apple TV verfügbar sein.„Während wir unseren Geschäftsfokus auf die direkte Einbindung unserer Fans verlagern, bietet uns der digitale Raum die Möglichkeit, dem Publikum ein Portfolio von Shows zu bieten, die neue Ideen und Perspektiven in das Gespräch einbringen“, sagte Rebecca Glashow, Präsidentin von BBC Studios Americas. „Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass das Publikum nach einer Alternative zu dem sucht, was es bereits gibt. BBC Select ist es.“„BBC Select ist für diejenigen gedacht, die sich nach Wissen, neuen Perspektiven und Programmen sehnen, die nicht Ihr Standardtarif sind“, ergänzte Louise la Grange, General Manager und Launch Director. Ein Bezahlangebot der BBC ist indes nichts neues. So gab es bereits zwischen 1992 und 1995 ein Nachtabo, das zwischen zwei und sechs Uhr am Morgen lief, und sich speziell an ein Fachpublikum richtete.