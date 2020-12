Quotencheck

Im November und Dezember strahlte das Zweite Deutsche Fernsehen insgesamt fünf neue Episoden aus.

Bereits seit elf Jahren produzieren das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) und der österreichische Rundfunk ORF die Abenteuerserie «Die Bergretter». Diese drehte sich zunächst um den Extremkletterer Andreas Marthaler (Martin Gruber) und seine Freundin Sarah (Stephanie Stump), letztere wollte in die Vereinigten Staaten von Amerika auswandern, um am Grand Canyon eine Kletterschule zu eröffnen.Inzwischen hat Sebastian Ströbel die Leitung der Bergwacht übernommen. Die Premiere der zwölften Staffel war am Donnerstag, den 12. November 2020, ein großer Hit. 5,70 Millionen Menschen verfolgten die Episode „Was wirklich zählt“, die mit diesem Ergebnis die höchste Reichweite seit dem 30. November 2017 verbuchte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei spitzenmäßigen 17,5 Prozent. Mit 0,84 Millionen jungen Zuschauern verbuchte das ZDF starke 9,3 Prozent.„Loslassen“, die zweite Folge der neuen Runde, erzielte am 19. November 5,41 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Mit 0,87 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich den Bestwert seit dem 28. November 2019, damals waren 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Der Marktanteil in dieser Gruppe lag bei 9,4 Prozent.Mit „Im Gipfelbuch“ erreichte «Die Bergwacht» 5,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahre. 0,82 Millionen Zuschauer gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum ergatterte die Serie 18,1 Prozent Marktanteil, bei den jungen Menschen wurden 9,3 Prozent ermittelt. 5,92 Millionen Zuschauer sicherte sich die vierte und vorletzte Folge, die das höchste Ergebnis seit 17. Januar 2013 erzielte. Der Marktanteil lag bei fabelhaften 18,8 Prozent. Mit 0,86 Millionen jungen Zuschauern sicherte sich das ZDF zehn Prozent.„Leuchtfeuer“ hieß das Staffelfinale. Die Produktion von ndf: Neue deutsche Filmgesellschaft erreichte mit der letzten Folge 5,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das Format, das auch mit Luise Bähr, Robert Lohr, Michael Pascher und Leon Dörfler besetzt ist, erreichte einen Marktanteil von 18,7 Prozent. Bei den jungen Leuten erzielte die Episode 0,87 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 10,3 Prozent.Die zwölfte «Die Bergretter»-Staffel sicherte sich eine Reichweite von 5,77 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, das Format mit Sebastian Ströbel, der den Leiter der Bergwacht, Markus Kofler spielt, verbuchte einen Marktanteil von 17,9 Prozent. Mit 0,85 Millionen jungen Zuschauern sicherte sich die ZDF-Produktion einen Marktanteil von 9,7 Prozent.