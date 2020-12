Halbfinale der Bauernsoap räumt ab

Quotennews

«Bauer sucht Frau» lief auch mit der achten Folge sehr, sehr gut.

Das Thema Corona dominiert die deutsche Gesellschaft. Doch RTL hat eine Idylle am Montagabend geschaffen, die Woche für Woche rund fünf Millionen Zuschauern etwas Harmonie bietet. Die Rede ist von, das im Sommer 2020 in Deutschland umgesetzt wurde. Die neue Folge der Bauernsoap beschäftigte sich mit Andy, der eine der beiden Frauen vorzeitig nach Hause schickte.Bei allen Bauern neigen sich die Hofwochen dem Ende zu, immerhin steht in der kommenden Woche das große Finale an. Nur bei Leif und seiner Auserwählten geht es so richtig los. Die zweistündige Sendung verzeichnete 5,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 16,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern schnappte sich die Sendung mit Inka Bause 1,69 Millionen Zuseher, womit man die Marktführung holte. Bei den jungen Leuten fuhr man 18,8 Prozent Marktanteil ein.Das 70-minütige Magazinwollten in dieser Woche 3,04 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil belief sich auf 14,1 Prozent. Mit 0,96 Millionen bei den jungen Leuten fuhr Nazan Eckes 15,7 Prozent bei den Umworbenen ein. Im Anschluss erzieltenoch 11,1 Prozent bei den Jungen, die Gesamtreichweite lag bei 1,17 Prozent.