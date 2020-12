TNT Comedy setzt auf Samantha Bee

TV-News

Staffel fünf und sechs von «Full Frontal with Samantha Bee» kommen in deutscher Erstaustrahlung im Februar zu TNT Comedy. Im Februar warten aber noch weitere Highlights.

Bereits wenige Tage nach der US-Ausstrahlung werden die Folgen der Satire-Showbei TNT Comedy zu sehen sein. Wöchentlich kommentiert Samantha Bee sarkastisch das aktuelle Weltgeschehen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Dafür wurde sie vom Time Magazin bereits auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen gewählt. Die Folgen werden immer mittwochs ab 21:50 Uhr zu sehen sein. Zudem hat TNT Comedy die 16.-Staffel im Programm. Das Finale läuft am 9. Februar. Die Zuschauer können die Staffel immer dienstags ab 22:20 Uhr in Doppelfolgen verfolgen.Am Samstag und Sonntag gibt es für die Stubenhocker das, bei der immer samstags und sonntags ab 15:30 Uhr Sonderprogrammierungen zu finden sind. Am Samstag ist Doug Heffernan und seine Frau Carrie ausim Programm. Sonntag steht dann die nächste Generation auf dem Plan, denn dann gehört die AufmerksamkeitAn den Werktagen gibt es für Frühaufsteher «Die neue Morgenlatte auf TNT Comedy». Ab 6 Uhr gibt es jeden Tag sechs Stunden Sitcom-Unterhaltung mit Titeln wieund