Jubiläumsstaffel «Die Geissens» ab Januar bei RTLZWEI

Vor zehn Jahren war die schreckliche glamouröse Familie zum ersten Mal im TV zu sehen. Nun holt RTLZWEI Robert, Carmen und Co. ins Programm zurück.

Vor zehn Jahren schallte das erste langezogenene „Rooobert“ durch die Wohnzimmer in Deutschland. Damals feiertenPremiere. Nun hat die Millionärsfamilie um Carmen, Davina, Shania und eben Robert Geiss wieder Grund zum Feiern. Zum 10-jährigen Jubiläum lassen sie die Korken knallen und das heißt im Falle der „schrecklich glamourösen Familie“ noch mehr Glamour, Champagner, High Heels und teure Autos. RTLZWEI feiert dieses Jubiläum mit einer neuen Staffel vonLos geht die neue Reihe am 4. Januar 2021 um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TV Now verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich. Geiss TV produziert die Sendung. In der neuen Staffel zieht es die Familie in den Urlaub nach Dubai, eines der reichsten Länder der Welt. Dort treffen die vier auf eine der wohlhabendsten und einflussreichsten Familien des Landes.Nach einem luxuriösen Shoppingtrip kommt es zum Kennenlernen auf dem Tenniscourt. Bei einem Doppel will Robert den Milliardär aus Dubai von seiner Marke Roberto Geissini überzeugen, um endlich auch auf dem arabischen Markt Fuß zu fassen. Dass der Tag im Krankenhaus enden wird, ahnt am Morgen noch niemand.