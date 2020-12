Stellenabbau bei der RTL Mediengruppe

Vermischtes

2021 soll bei bis zu 150 Mitarbeitern der RTL Mediengruppe zum letzten mal der Stift fallen. Die Mitarbeiter wissen davon schon und entsprechende Entlassungen sollen sozialverträglich ablaufen.

Pikant ist dieser Stellenabbau wenn man auf die jüngere Geschichte der Mediengruppe schaut. Schon vor Beginn der Corona-Pandemie wurde öffentlich klar, dass man mit zahlreichen Projekten in eine neue Richtung steuern möchte.soll das Streaming-Geschäft beleben und diesen neuen, jungen Weg können wohl nach Ansicht der Führungsriege nicht alle Mitarbeiter mitgehen.Mitarbeiter sollen laut, Geschäftsführerin Strategie, Personal & Kultur, nicht einfach entlassen werden. In der Vorstellung der Vorstände melden sich langjährige () Mitarbeiter freiwillig, um in den Vorruhestand oder in Altersteilzeit zu gehen. Funktioniere dies nicht müsse wohl doch auf betriebsbedingte Kündigungen zurückgegriffen werden, wenn dies auch laut Reuter vermieden werden solle. Diese nett verpackten Infos wurden wohl in einem Meeting vor einigen Tagen an die Belegschaft weitergegeben.Der Stellenabbau soll im kommenden Jahr drei bis vier Prozent der Belegschaft den Job kosten, somit rund 100 bis 150 Stellen betreffen. Zudem möchte diein Zukunft auch in den Bereichen Events und Reisen sparen, wohl als direkte Folge der Corona-Pandemie. Anstelle des bisherigen Kurses möchte man mit den Erfahrungen aus der Pandemie verstärkt auf digitale und hybride Veranstaltungen setzen. Der Stellenabbau soll aber nicht die einzige aktuelle Meldung der Mediengruppe bleiben. Angekündigt wurden individuelle Gehaltserhöhungen in Gesamthöhe von rund fünf Millionen Euro und alle Mitarbeiter unterhalb der Bereichsleiter erhalten eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro.