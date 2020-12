«The Voice of Germany»: Quotenrückgang macht auch vor dem Halbfinale keinen Halt

Quotennews

Die Weihnachts-Edition bei «Kitchen Impossible» hatte vor allem auf dem Gesamtmarkt Schwierigkeiten.



Am Sonntagabend war es mit dem Halbfinale beiZeit für die erste Liveshow. Die jeweils zwei verbleibenden Kandidaten der Coaches traten gegen die letzten beiden Talente der Comeback-Stage an. Zuletzt hatte Sat.1 einen deutlichen Rückgang der Quoten hinnehmen müssen. Bei den 1,93 Millionen Zuschauern reichte dies noch für gute 6,4 Prozent. Die 0,98 Millionen Werberelevanten lagen bei einer Sehbeteiligung von 10,8 Prozent.Doch auch mit dem Halbfinale kamen die gewohnt starken Werte nicht zurück. Stattdessen löste diese Folge die vorangegangene Ausgabe mit dem schwächsten Ergebnis ab. 1,91 Millionen Fernsehenden erzielten einen recht durchschnittlichen Wert von 6,1 Prozent Marktanteil. Die 0,90 Millionen 14- bis 49-Jährigen verloren erneut eineinhalb Prozentpunkte und lagen somit bei guten 9,3 Prozent.folgte mit einem Publikum von 0,46 Millionen Menschen und annehmbaren 4,5 Prozent. Die 0,16 Millionen Umworbenen verbuchten magere 5,2 Prozent Marktanteil.Auch in diesem Jahr stand beiwieder eine Weihnachts-Edition an. Das Duell führte Tim Mälzer und Max Strohe in die Schweiz, während Tim Raune und The Duc Ngo in Frankreich landeten. Somit lockte das Programm 1,13 Millionen Fernsehzuschauer zum Sender VOX . Mehr als eine akzeptable Sehbeteiligung von 3,8 Prozent war auf dem Gesamtmarkt nicht möglich. Die 0,75 Millionen Jüngeren brachten zumindest eine gute Quote von 8,2 Prozent zustande.