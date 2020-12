Disney+ erreicht 86,8 Millionen Abonnenten  aber der Preis steigt

Wirtschaft

Außerdem geht die internationale Version von Hulu im nächsten Jahr online.

Disney+ hat einen Meilensteil erreicht, denn nach etwas mehr als einem Jahr hat der Dienst zum 2. Dezember weltweit 86,8 Millionen zahlende Kunden. Das ist in Reichweite der 90 Millionen Kunden, die eigentlich nach vier Jahren erreicht werden sollte. Mit diesem starken Ergebnis passt man nun die Wachstumsziele massiv an. Zum Ende des Geschäftsjahrs möchte der Streamingdienst nun zwischen 230 und 260 Millionen Abonnenten haben.Diese Prognose schließt allerdings nicht nur Disney+ , sondern Star mit ein. Jedoch gibt es auch schlechte Nachrichten – zumindest für die Kunden. Finanzchefin Christine McCarthy kündigte am Donnerstag auf dem Disney-Investorentag Ab dem 26. März wird Disney+ in den Vereinigten Staaten von Amerika um einen US-Dollar teurer, das Jahresabo steigt um zehn auf 79,99 US-Dollar.In Europa wird der Preis von Disney+ um zwei Euro auf 8,99 Euro pro Monat steigen. Außerdem soll der neue Streamingdienst Star am 23. Februar starten. Ob Deutschland zu den ersten Ländern gehört, wurde allerdings nicht genannt.