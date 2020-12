RTL mit Neuauflage der «80er Show»

TV-News

Zu Beginn des Jahrtausends war die «80er Show» mit Oliver Geissen ein Quoten-Hit bei RTL, Anfang 2021 soll mit einer Neuauflage der Show an die Erfolge angeknüpft werden.

Das Comeback der Serie wird zumindest was die Moderation angeht, keine neuen Wege beschreiten. Wie schon im Original tritt Oliver Geissen als Moderator derauf und wird prominente Gäste wie Boris Becker, Verona Poth und San Diego Poth begrüßen. Maggie Reilly und Joachim Witt sollen neben Gestört aber GeiL die musikalische Begleitung als Showacts bilden.Inhaltlich soll die Sendung die Zuschauer in die 80er Jahre zurückführen, die erfolgreichsten Songs und Alben werden gekürt und zusammen mit seinen Gästen versetzt sich Geissen zurück in die Zeit der Achtziger. Neben der Musik wird sich mit kultigen Werbesports, Film-Klassikern oder auch den besten Spielzeugen befasst. Innerhalb der Show soll auch das altbekannte Format „Herzblatt“ ein Revival bekommen.Erstmals zu sehen war die «80er Show» im Jahre 2002 bei RTL und erreichte ganze sechs Millionen Zuschauer. Für die damalige Zeit war das für RTL einer der größten Show-Erfolge. Mit der «80er Show» begründete sich ein wahres Show-Genre, welches sich den musikalischen Rückblicken auf eine gewissen Zeit widmete.