«Grammy»-Verleihung: Deutsche Telekom überträgt live und exklusiv

Vermischtes

Zudem startet das Portal noch mehr kindgerechte Inhalte mit Kixi TV.

In der Nacht von 31. Januar auf 1. Februar 2021 werden auch in diesem Jahr die Grammys verliehen – einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Dementsprechend groß wird das Staraufgebot an diesem Abend sein. Neben Beyoncé sind unter anderem auch Billie Eilish, Taylor Swift und Post Malone nominiert. In insgesamt 84 verschiedenen Kategorien werden Musiker, Liedautoren und weitere erfolgreiche Akteure des Musikgeschäfts ausgezeichnet. Moderator der Show wird-Host Trevor Noah sein, der den Abend unterhaltsam begleiten wird.Auch in Deutschland wird die Veranstaltung zu sehen sein: Die Deutsche Telekom überträgt die Show live und exklusiv ab 2:00 Uhr in der Nacht. Für Kunden von Magenta TV ist die Übertragung ohne zusätzliche Kosten verbunden. Zudem wird das Spektakel auch auf magenta-musik-360.de zu sehen sein. Nach der Übertragung steht die Verleihung noch sechs Monate kostenlos in der Megathek zum Abrufen bereit.Zudem erweitert Magenta TV sein Angebot für Kinder und Jugendliche. Kixi TV kann in einem kostenpflichtigen Abo hinzugebucht werden und bietet werbe- und gewaltfrei Inhalte. Das inhaltliche Spektrum ist breit gefächert und bietet für jedes Alter ein passendes Angebot. In der Megathek finden Nutzer schon jetzt rund 4.000 Titel oder Episoden bei ARD Plus Kids und ZDFtivi select.