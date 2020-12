HBO verlängert «How to With John Wilson» für eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Comedy-Doku von HBO geht in eine zweite Staffel. Seit Oktober sind die Episoden bei HBO und HBO Max zu sehen.

Der amerikanische Pay-TV-Sender HBO hat die Seriefür eine zweite Staffel erneuert. In der Serie filmt Wilson heimlich und obsessiv das Leben seiner New Yorker Mitbürger, während er versucht, alltägliche Ratschläge zu verwandten Themen zu geben."Johns Linse ist so gewollt und lieb", sagte Amy Gravitt, Vizepräsidentin von HBO Programming. "Zu sehen, wie sich das Publikum mit «How To» verbindet, war eine absolute Freude. Wir sind gespannt, was 2021 mit ihm hinter der Kamera zu bieten hat". John ist ein Dokumentarfilmer und selbsternannter „ängstlicher New Yorker“. Er gab sein Debüt als Autor, Regisseur und Produzent in der sechsteiligen Doku-Comedy-Serie.Nathan Fielder ist neben Michael Koman und Clark Reinking auch als ausführender Produzent tätig. Die Serie debütierte am 23. Oktober auf HBO und kann auf HBO Max ausgestrahlt werden. "Acht Monate nach der Pandemie und es werden immer mehr, haben viele Fernsehsendungen versucht, unsere bizarre neue Welt auf alle möglichen Arten anzusprechen, wobei die meisten sehr gequält waren", schrieb Caroline Framke von ‚Variety‘.