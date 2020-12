«RTL Aktuell Spezial» pusht «Der König der Kindsköpfe»

Quotennews

In dieser Woche begann die RTL-Liveshow aufgrund einer Corona-Spezial Ausgabe von «RTL Aktuell» verspätet. Der Vorlauf tat Oliver Pocher und Co. gut

Vergangene Woche standen bei der Premierenfolge vonmäßige 12,6 Prozent in der Zielgruppe auf dem Papier. Insgesamt verfolgten die Show aber nur 1,61 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 6,5 Prozent generierte. Moderiert wurde die erste Folge von Oliver Pocher, Mario Barth und Chris Tall traten gegeneinander an. Nun griff der gefährlich, ehrliche Wendler-Kritiker erstmals selbst ins Geschehen ein und lieferte sich ein Duell mit Chris Tall. Die Sendung begann runde eine Viertelstunde später als geplant, das RTL kurzfristig eineins Programm schob, um über aktuelle Entwicklungen zum Corona-Virus zu berichten.Die Nachrichtensendung pushte die Live-Show. Zunächst schalteten 2,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, wovon 1,36 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile lagen bei 8,3 und sehr guten 15,6 Prozent für die von Charlotte Maihoff moderierte Sendung. Für das eigentliche Highlight am RTL-Abend waren dann 1,73 Millionen Fans dabei. Die Einschaltquoten aus der vergangenen Woche wurden deutlich überboten. Es wurden 7,2 Prozent insgesamt und 14,1 Prozent bei den Werberelevanten gemessen.Am Vorabend gaben die Daily-Soapsundeine gewohnt gute Figur ab. Ab 19:05 Uhr verfolgten 2,44 Millionen, davon 0,85 Millionen aus der Zielgruppe, den Kölner Sender. Danach waren es 2,96 beziehungsweise 1,29 Millionen GZSZ-Fans. Der Zielgruppenanteil betrug zunächst 14,0 dann starke 17,2 Prozent.