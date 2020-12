«Minx»: Neue Hauptdarsteller für HBO Max-Serie

US-Fernsehen

Unter anderem wurde Jake Johnson als Gaststar verpflichtet.

Die neue Comedy-Serie von HBO Max nimmt weitere Züge an. Idara Victor, Oscar Montoya, Jessica Lowe, Lennon Parham und Michael Angarano wurden alle in regelmäßigen Serienrollen besetzt, Jake Johnson soll als Gaststar auftreten. Die neuen Gesichter schließen sich der Hauptdarstellerin Ophelia Lovebond an.«Minx» spielt im Los Angeles der 1970er Jahre und dreht sich um die aufrichtige junge Feministin Joyce (Lovebond), die sich mit einem Verleger zusammenschließt, um die erste erotische Zeitschrift für Frauen zu schaffen. Victor, zu dessen vergangenen Formaten «Shameless» und «Turn» gehörten, wird Tina, die Sekretärin des Verlegers, verkörpern.Parham wird Shelly spielen, eine konventionelle Hausfrau, die beginnt, ihre Lebensentscheidungen in Frage zu stellen. Parham ist bekannt für Rollen in «Bless This Mess», «Playing House» und «Veep». «Minx» wird von Ellen Rapoport geschrieben und produziert. Rachel Lee Goldenberg wird den Pilotfilm leiten. Paul Feig und Dan Magnante werden die Produktion über Feigco Entertainment durchführen. Lionsgate Television ist das produzierende Studio.