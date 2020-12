Mittelmäßiger Sonntagabend im ZDF

Quotennews

Der Sender überzeugte weder mit dem Drama «Katie Fforde» noch mit dem Krimi «Mord in Genua». Auch «Terra X» lief deutlich schwächer als gewohnt.



Ein neuer Teil der Drama-Reihewurde mit dem Titel „Emmas Geheimnis“ am Sonntagabend im ZDF ausgestrahlt. Zwei Wochen zuvor kam eine Ausgabe der Reihe auf 4,69 Millionen Zuschauer, am gestrigen Abend saßen noch 4,37 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm. Dies reichte für einen soliden Marktanteil von 12,2 Prozent. Während bei den Jüngeren zuletzt gute 5,8 Prozent möglich waren, erzielten die 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen in dieser Woche nur eine magere Quote von 4,0 Prozent.Für dashob sich die Reichweite auf 4,71 Millionen Interessenten, so dass gute 15,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier standen. Die 0,72 Millionen Zuschauer aus der jüngeren Gruppe verdoppelten die Quote beinahe auf starke 7,9 Prozent. Abwärts ging es jedoch wieder mit dem neuen Krimi. 2,68 Millionen Fernsehende reichten noch für passable 12,4 Prozent, während 0,19 Millionen Jüngere gerade einmal enttäuschende 3,0 Prozent verbuchten.Auch am Vorabend konntenicht ganz mit den Ausgaben der vorherigen Wochen mithalten. 3,78 Millionen Zuschauer hielt der Sender vor dem Bildschirm. Hieraus resultierten akzeptable 11,8 Prozent Marktanteil – gegenüber der Vorwoche ein Verlust um über zwei Prozentpunkte. Ebenso groß war der Rückgang bei den 0,48 Millionen Jüngeren, die noch auf annehmbare 5,2 Prozent kamen.