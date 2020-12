Auslosung für die Qualifikation zur WM 2022 im Free-TV

TV-News

Am Montag um 18 Uhr werden die zehn UEFA-Gruppen ausgelost. Sky Sport News zeigt die Auslosung live und in voller Länge.

Der Rummel um den DFB ist aktuell so groß wie noch nie in diesem Jahr. Dabei befindet sich die Nationalelf gerade in der Winterpause und bestreitet bis zum Frühjahr keine Spiele. Schlagzeilen macht noch immer die 0:6-Niederlage in Spanien und vor allem die darauffolgende Aufarbeitung durch Teammanager Oliver Bierhoff. Das Ergebnis wurde am Freitag verkündet: Joachim Löw bleibt Trainer. Am heutigen Montag bekommt er nun die nächsten Aufgaben gestellt, denn es werden die Gruppe für die WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgelost. Alle Fußballfans, die live mitverfolgen wollen, gegen wen Deutschland spielt, müssen den Free-TV-Sender Sky Sport News einschalten.Der Sender berichtet ab 18 Uhr live aus Zürich und wird im Anschluss in der Sendungmit Marc Behrenbeck und Max Bielefeld den Schwerpunkt auf die WM 2022 legen. Moderator Gregor Teicher und Kommentator Kai Dittmann führen durch die Auslosung und geben ihre Einschätzungen ab. Es werden zehn Qualifikationsgruppen, in denen 55 Mitgliederländer der UEFA von März bis November 2021 ins Rennen um ein Ticket nach Katar gehen. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in Topf eins als eines von zehn Teams. Titelverteidiger Frankreich, Europameister Portugal, Belgien, Spanien, Italien, England, Kroatien, Dänemark und die Niederlande sind die anderen Mannschaften und somit Gegner, auf die die Löw-Elf nicht treffen kann.Nur die zehn Gruppensieger fahren sicher zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Die zehn Gruppenzweiten und zwei über die UEFA Nations League ermittelte Mannschaften kämpfen im Anschluss im März 2022 um die drei verbleibenden Plätze. Neben der Ausstrahlung im Free-TV steht Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.