«Channel Zero: The Dream Door»: Horror zu Jahresbeginn bei TNT

TV-News

Ab Anfang Januar kommt der vierte Teil der Horror-Anthologie-Serie zum ersten Mal nach Deutschland.

basiert auf der Kurzgeschichte ‚Hidden Door‘ von Charlotte Bywater und erzählt vom frisch verheirateten Paar Jillian, gespielt von Maria Sten, und Tom, gespielt von Brandon Scott. Beide halten eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit im Verborgenen. als sie dabei sind, das Haus, in dem Tom aufgewachsen ist, zu renovieren und in ihr Traumhaus zu verwandeln, materialisiert sich in ihrem Keller eine Tür zu einem bis dato unbekannten Zimmer. Was sie nicht ahnen: Was sich hinter der mysteriösen Tür verbirgt, bedroht nicht nur ihre Ehe sondern auch ihr Leben.Hinter der Miniserie steckt Regisseur und Serienschöpfer Nick Antosca. Jede Staffel basiert jeweils auf einer anderen „Creepypasta" aus dem Internet, also auf online veröffentlichten und per „Copy and Paste“ verbreiteten Horrorgeschichten. Die Horrorserieerzählt im Stile einer Anthologie von urbanen Grusel-Legenden.Die Horror-Serie ist ab 7. Januar immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei TNT Serie zu sehen.