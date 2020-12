«Stubbe»: Zum Geburtstag gibt es ein Special

TV-News

Anlässlich des 75. Geburtstags von Wolfgang Stumph sendet das ZDF eine Special der «Stubbe»-Reihe.

Eigentlich wurde2014 abgesetzt. 2018 versuchte sich das ZDF nochmals an einer Sonderausgabe der Krimireihe. Mit großem Erfolg: Kurz vor Weihnachten generierte das ZDF Markanteile von 21,7 und 11,5 Prozent. Es sahen insgesamt 6,81 Millionen «Stubbe»-Fans zu, darunter auch 1,07 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Nun wurde bekannt, dass das ZDF einen weiteren Fall zeigen wird.Am 30. Januar 2021 ist es soweit und Hauptdarsteller Wolfgang Stumph ermittelt ein weiteres Mal zur besten Sendezeit. Warum das Ganze? Einen Tag später feiert Stumph seinen 75. Geburtstag, der Mainzer Sender möchte ihn somit gebührend feiern. Mit dabei sind unter anderem Stephanie Stumph, Heike Trinker, Stephan Grossmann, Wanja Mues, Christine Schorn, Sebastian Urzendowsky, Oliver Mommsen, Tessa Mittelstaedt und natürlich Wolfgang Stumph persönlich. Im ersten-Spezial 2018 war Christiane Stubbe (Stephanie Stumph) nur auf einem Foto im Film zu sehen. Nun, nach acht Jahren Pause, stehen Vater und Tochter Wolfgang und Stephanie Stumph wieder gemeinsam vor der Kamera und schließen an 50 Folgen gemeinsamen Weges an. 1996 war Stephanie in der ersten Ausgabe als kleines Mädchen gemeinsam mit Wolfgang zu sehen. Damals begann ein langer Weg, der heute in einer gleichberechtigten Partnerschaft vor der Kamera mündet.Im zweiten Special der Reihe wird Stubbes Tochter Christiane (Stephanie Stumph), freie Journalistin in Hamburg, von einem Dresdner Jugendfreund um Hilfe bei der Aufklärung des Todes seiner pflegebedürftigen Mutter gebeten. Malte wirft einem lokalen Pflegedienst Diebstahl und Mord vor. Christiane kombiniert einen Familienbesuch in Dresden mit ihrer journalistischen Neugierde. Stubbe, Kriminalist im Ruhestand, und seine berufstätige Partnerin Marlene (Heike Trinker) ahnen zunächst nichts von Christianes Recherchevorhaben. Wissend, dass ihr Vater sich niemals raushalten würde, verheimlicht Christiane ihre als Praktikum getarnten Recherchen beim Pflegedienst. Parallel zu Christianes Nachforschungen häufen sich auch bei der Dresdner Polizei die Verdachtsmomente gegen den Pflegedienst. Als Stubbe durch Marlene davon erfährt, muss der Pensionär handelnDer Film „Tödliche Hilfe“ ist am 30. Januar 2021 um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen.