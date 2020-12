Sat.1 setzt seine «Kevin»-Strategie fort

TV-News

Der Spin-Off «Kevin – Allein in New York» ist auch zu sehen.

Es gab Jahre in Deutschland, da wurde der Spielfilmnach Weihnachten ausgestrahlt. Zeitweise setzte VOX erst im Januar auf dem Spielfilm. Seit acht Jahren hat sich Sat.1 die Rechte geschnappt und strahlt den Spielfilm regelmäßig um Weihnachten aus. In diesem Jahr geht die erfolgreiche Programmierung sogar in die dritte Runde.An Heilig Abend wird um 20.15 Uhr wieder «Kevin – Allein zu Haus» ausgestrahlt. Der Spielfilm sammelte zuletzt 2,50 sowie 2,60 Millionen Zuschauer ein, bei den Umworbenen fuhr man am 24. Dezember immer mehr als 18,0 Prozent Marktanteil ein. Vor drei Jahren lief der Streifen an einem Samstag und erzielte über zwei Millionen junge Zuschauer.wird am 1. Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt. Die Programmierung lief zwar etwas schwächer als der Kultfilm, wurde aber vom Publikum immer sehr gut angenommen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Sat.1 mit diesen Programmplänen ein trauriges Weihnachtsfest erleben wird.