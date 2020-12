TVNOW rüstet mit Serien auf

Vermischtes

Das Streamingportal der RTL-Mediengruppe sicherte sich unter anderem «The Big Bang Theory», «Two and a Half Men» und «Vampire Diaries». Allerdings nicht komplett.

Aktuell werden in Deutschland immer häufiger die Corona-Maßnahmen verschärft, sodass viele Menschen gezwungenermaßen zuhause bleiben müssen. TVNOW-Premiumkunden können sich von nun an die Zeit mit neuen Inhalten auf dem Streamingportal vertreiben. Denn ab sofort stehen unter anderem die Sitcomundzur Verfügung. Allerdings nicht von Anfang bis Ende, sondern jeweils nur die ersten sechs Staffeln. Dazu kommen noch die Drama-Serienund. Von der Vampir-Sendung liegen alle acht Staffel vor. «Grey’s Anatomy» können bislang 14 Staffel geschaut werden, ab dem 4. Dezember reiht sich die 15. an.Weitere Teenie-Sendungen, die den Weg in das Repertoire gefunden haben, sind alle sechs Reihenund die ersten beiden Staffeln der Spin-Off-Serie. Kurz vor Weihnachten soll sich dann auch die Mutterseriemit allen sieben Staffeln dazugesellen. Auch für Kinder gibt es seit 1. Dezember Zuwachs, denn 52 Ausgaben vonund 46 Folgen vonwurden zur Verfügung gestellt.Zudem sind fünf-Filme mit Christian Clavier und Gérard Depardieu im Angebot des Portals.undsind zu sehen. Wer nicht genug vom Serien-Angebot bekommt, der darf sich auch im Januar über eine Erweiterung freuen. Schon jetzt wurde angekündigt, dass ab 1. Januar 2021 alle acht-Staffeln zur Verfügung gestellt werden.