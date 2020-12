Velux EHF Final 4 bei Eurosport zu sehen

TV-News

Das Highlight für Handballfans zum Jahresende findet 2020 bei Eurosport statt. Das Turnier am 28. Und 29. Dezember kommt somit live im Free-TV.

Los gehen wird es am Montag, denummit dem ersten Halbfinale. Hochklassiger könnte die Partie mit den Mannschaften FC Barcelona und Paris St. Germain nicht besetzt sein. Im Anschluss umgreift dann derals deutscher Vertreter in das Turnier ein. Gegner ist der Vorjahresfinalist Telekom Veszprém.Am folgenden Dienstag, denfinden dann die Finalspiele statt. Um Platz 3 wird um erneut um 18 Uhr gespielt, während das große Finale um 20:30 zu sehen ist. Das gesamte Turnier wird bei Eurosport1 übertragen. Die Endrunde der Velux EHF Championsleague bildet deutlich einen Höhepunkt für Handballfans zum Jahresabschluss.Von Seiten der EHF äußert sich Miguel Mateo, Director Media Operations, äußerst erfreut über die Partnerschaft. Mit der Übertragung wolle er mit Eurosport zusammen allen Handballfans in Deutschland ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen. Da das Turnier, traditionell in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen, dieses Jahr nicht wie gewohnt vor Ort zelebriert werden kann möchte Eurosport das Erlebnis nach Hause befördern.Neben dem Highlight präsentiert Eurosport Handball bereits aus langer Tradition. Auch rund um das Turnier gibt es einige Spiele im Programm des Senders zu sehen. Am 27. Dezember sind zwei Spiele der Handball Frauen Bundesliga zu sehen und im Januar werden vom 14. bis zum 31. Umfangreiche Übertragungen der IHF Handball WM der Männer zu sehen sein. Bis zu 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung werden bei Eurosport gezeigt werden.