Danni Büchner beflügelt «Goodbye Deutschland!»

Quotennews

Die vergangene Mallorca-Ausgabe erreichte keine überzeugenden Einschaltquoten. Nun lief es bei VOX besser.

Schon in den vergangenen Wochen teilte VOX mit, dass es scheinbar einen neuen Mann an der Seite von Daniela Büchner gibt. Ihr vorheriger Partner Jens Büchner starb vor knapp zwei Jahren an Krebs. Die Zuschauer, die am Montag die Sendungverfolgten, erfuhren, dass es sich dabei um Realitystar Ennesto Monte handelt.Die zweistündige Sendung verfolgten am Montagabend 1,19 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Sendung von 99pro Media verbuchte einen Marktanteil von 3,7 Prozent. Außerdem wanderten am Montag Susen und Sebastian nach Mallorca und Mark & Licia gehörten zum Inventar der Show. 0,57 Millionen Umworbene wurden gemessen, der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. Die letzte Mallorca-Folge von «Goodbye Deutschland!» erreichte Anfang November nur 5,1 Prozent Marktanteil.Ab 22.15 Uhr setzte man bei VOX auf. Die nunmehr sechste Folge der zweiten Runde errang eine Reichweite von 0,48 Millionen Fernsehzuschauern und verbuchte einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren dieses Mal 0,29 Millionen Zuseher dabei, der Marktanteil fiel mit 5,1 Prozent weiterhin mau aus. In der aktuellen Staffel wurden bislang Werte zwischen 2,7 und 5,2 Prozent erzielt.