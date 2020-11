Weihnachten ohne «Weihnachten mit Joko & Klaas»

TV-News

ProSieben sagt die diesjährige Ausgabe aufgrund der Corona-Richtlinien ab.

Der Sender ProSieben hat nun über Twitter bestätigt, dass die diesjährige Ausgabe vonausfallen wird aufgrund der momentanen Corona-Situation. „Zu «Weihnachten mit Joko & Klaas» gehört ihr – das Studio-Publikum. Euer Lachen, Applaus, vorweihnachtliche Stimmung. Dieses Beisammensein ist 2020 leider nicht möglich“, schrieb der Sender.Dabei schien die Show eine kleine Tradition in den vorherigen zwei Jahren geworden zu sein, welche mit 15 Prozent Marktanteil gefeiert wurde. Somit schien diese Entscheidung zum Ausfall auch nicht einfach gewesen zu sein. Im kommenden Jahr soll es mit dem #WeihnachtenWieFrüher wieder eine Ausgabe zu den Feiertagen geben.Wer das Moderatoren-Duo Joko und Klaas aber noch sehen will, darf am Samstagabend eine weitere Live-Ausgabe von «Duell um die Welt» anschauen, die mit ihren 16 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe sogar das RTL «Supertalent» besiegte.