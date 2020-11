Kai Wiesinger und Isabell Polak vor der Kamera für «Der DonnerstagsKrimi im Ersten»

Vermischtes

Für «Dr. Hoffmann – Die russische Spende» (AT) laufen gerade die Dreharbeiten für das unfreiwillige Ermittler-Duo, die einem Mordfall im Krankenhaus nachgehen.

Die Dreharbeiten des ARD-Krimis(AT) mit Kai Wiesinger und Isabell Polak in den Hauptrollen laufen gerade. Die Geschichte basiert auf der Romanvorlage „Die Russische Spende“ des Arztes und Autors Christoph Spielberg. Dabei spielt Wiesinger den Stationsarzt Dr. Felix Hoffmann und Polak seine Freundin und Mathelehrerin Celine. Die Ausstrahlung des Krimis ist für Herbst 2021 auf dem Sendeplatz «Der DonnerstagsKrimi im Ersten» geplant.Dr. Hoffmann wird für einen kurzfristigen Einsatz in die Notaufnahme gerufen, als der Ukrainer Mischa Tschenkow, ein Mitglied der Putzkolonne des Krankenhauses, verstirbt und Hoffmann nicht an einen natürlichen Tod glaubt, da der Ukrainer zuvor noch kerngesund aus der Klinik stolziert ist und er ihn persönlich kennt. Darüber hinaus ist die Patientenakte des Toten verschwunden und zusammen mit seiner Freundin Celine verfangen sie sich beide im Netz der mafiösen Machenschaften der Klinikleitung.In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Julika Jenkins, Wilfried Hochholdinger, Anja Herden, Rainer Reiners, Brigitte Zeh, Rainer Strecker, Rana Farahani. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Nils-Morten Osburg («Tage des letzten Schnees») und Edzard Onneken. Max Zähle führt Regie. «Dr. Hoffmann – Eine russische Spende» (AT) ist eine Produktion von Schiwago Film mit den Produzenten Marcos Kantis und Edzard Onneken und der Producerin Mirjam Erdem im Auftrag von rbb und ARD Degeto für die ARD.