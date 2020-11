«Big Little Lies» wird auf NOW! wiederbelebt

TV-News

Die zweite Staffel der US-Serie erhält eine zweite Chance, nachdem sie im regulären TV floppte.

Die preisgekrönte US-Seriedes Erfolgsproduzenten David E. Kelley wird ihr Comeback auf dem linearen Onlinesender NOW! der Mediengruppe RTL feiern. Ab dem 12. Dezember immer samstags ab 22.00 Uhr wird die zweite Staffel im Dreierpack ausgestrahlt und ab kommenden Samstag, den 28. November, wird zuvor die erste Staffel wiederholt. Die hochkarätige Besetzung der zweiten Staffel besteht aus Reese Witherspoon («Little Fires Everywhere»), Nicole Kidman («The Undoing») und Meryl Streep («Der Teufel trägt Prada»).Dem Titel entsprechend erzählt die Serie vom verblendeten Schein der angeblich perfekten Familien, aber hinter der Fassade läuft ein rigoroser Status-Kampf unter den Frauen der wohlhabenden Hafenstadt Monterey in Kalifornien ab. Diese großen kleinen Lügen führen entsprechend auch zu Beziehungsprobleme und weiteren Konflikten dort.Weitere Hauptrollen spielen Laura Dern («Enlightened») und Alexander Skarsgård («True Blood»). Dabei basiert «Big Little Lies» auf der Romanvorlage des Autors Liane Moriarty und war zuvor als Miniserie geplant. Und auch wenn die Produktion durch drei Golden Globe Awards ausgezeichnet wurde und die Verlängerung auf eine zweite Staffel stattfand, hatte die US-Serie einen schweren Stand in Deutschland. In den USA erhielt «Big Little Lies» viel Lob, aber die Erstausstrahlung ab April 2017 bei Sky Atlantic und der Free-TV Premiere knapp ein Jahr später auf VOX floppten. Auch die Programmierung der zweiten Staffel in diesem Jahr am späten Mittwochabend auf VOX verlief desaströs, sodass der Sender die Serie nach nur einer Woche und zwei Folgen sie wieder aus dem Programm verbannte.