TVNow heuert Lola Weippert für «Temptation Island» an

Köpfe

Die ehemalige big FM-Radiomoderatorin wird neben der Datingshow kommendes Jahr schon im Dezember zu sehen sein.

Der RTL-Streamingdienst TVNow heuerte zuletzt Lola Weippert an und machen sie zur neuen Moderatorin der Datingshowund lösen damit Angela Finger-Erben ab. Der Start der dritten Staffel ist noch nicht bekannt, wird aber wohl kommendes Jahr passieren. Weippert wird aber schon „Das große Wiedersehen“ bei «Prince Charming» am 14. Dezember auf TVNow zu sehen sein, wenn der Streamingdienst die Wiedersehensshow online stellt, oder sie zwei Wochen später dann auf VOX ausgestrahlt wird.Lola Weippert ist zuvor in den vergangenen fünf Jahren die Stimme der Morningshow «Deutschlands biggste Morningshow» des Radiosenders big FM gewesen. Auch als Influencerin kann sie sich mit ihren mehr als 300.000 Followern bei Instagram behaupten.„Ich habe meinen Radio-Job hinter mir gelassen, weil es schon immer mein Ziel war, irgendwann einmal vor einer Kamera als Moderatorin tätig zu sein“, kommentiert Weippert ihren Karrierewechsel. „Als ich mich für diesen Weg entschieden habe, gab es allerdings noch kein konkretes Angebot. Aber mir war klar, dass ich nicht beides machen kann. Daher habe ich mich dann konsequent für den Weg vor die Kamera entschieden und freue mich nun darauf, Teil von Now zu sein.“