Hintergrund

Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld ist seit März 2020 bei Audio Now und anderen Plattformen zu hören.

Beim «LAUSCHANGRIFF - Endlich was mit Sport!» ist der Name Programm. Endlich ein Podcast, der sich mit Themen rund um den Sport beschäftigt - und zwar mit Sportarten von Fußball bis Football. Frank Buschmann hat früher selbst in der 2. Basketball Bundesliga gespielt und sich dann zu einem der erfolgreichsten und markigsten Sport- und Fernsehmoderatoren Deutschlands aufgeschwungen. An der Seite des deutlich jüngeren Florian Schmidt-Sommerfeld - der ebenfalls Sport-Moderator ist - widmet er sich jeden Montag allen bewegenden Themen rund um den Sport.Die beiden Sportfans besprechen dabei in der jeder Folge die zurückliegende Sportwoche - und dabei vor allem das, was sie in der Welt des Sports gerade beschäftigt. Sie teilen oftmals einen ähnlichen Blick auf den Sport, es kommt aber stets zu kontroversen und vor allem hitzigen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Oftmals laut und immer mit klarer Kante - so wie es die Sportbegeisterten von Buschmann kennen dürften.Den Zuhörer erwarten persönliche Einblicke, ein Rundumblick auf die Sportwelt und fachliche Einschätzungen rund um die News in verschiedensten Sportarten. "Buschi" und „Schmiso" profitieren dabei auch von ihrer langjährigen Reporter-Karriere, durch die sie auch viele Kontakte geknüpft haben. Regelmäßig sind daher Top-Gäste aus den Sportarten zu Gast, die für noch mehr fachliche Kompetenz sorgen. Bei der zweiten Folge war der frühere Handball-Profi und deutsche Nationalspieler Stefan Kretzschmar mit dabei. Auch Leichtathletin Gina Lückenkemper, der deutsche Ironman-Sieger Jan Frodeno und kein Geringerer als Fußballweltmeister Toni Kroos waren mittlerweile zu Gast. Bei Breaking News gibt es auch manchmal eine Sonderfolge des «LAUSCHANGRIFF»."Buschi" und "Schmiso" gelingt an den Mikrofonen eine bunte Kombination aus lustigen Inhalten, unterhaltsamen Geschichten und fachlicher Kompetenz. Die Folgen tragen abwechslungsreiche, kuriose und vielsagende Namen. Bei "Money Money Money" wird beispielsweise über den Vertragspoker von David Alaba mit dem FC Bayern München diskutiert. Bei "Zwei Könige und ein Problembär" werden die Stars verschiedener Sportarten unter die Lupe genommen. Die Folge "Geschlechtskrankheiten... WTF" hat tatsächlich größtenteils mit Fußball zu tun. Bei "Schatzi" zeigen sich Buschmann und Schmidt-Sommerfeld erschreckend harmonisch, "Eskalation" steht allerdings auch für sich.Der Podcast «LAUSCHANGRIFF» wird im Auftrag der Produktionsfirma Audio Alliance entwickelt und produziert. In der AUDIO NOW-Familie kennt man sich mit erfolgreichen Podcasts aus. "Sie kooperieren mit zwei völlig Verrückten", sagte Buschmann zwar bei der Bekanntgabe des Podcasts, allerdings hat sich rund um den «LAUSCHANGRIFF» mittlerweile eine große Community aufgebaut. Abrufbar ist der Podcast auf verschiedenen Plattformen, auf denen er zu hören und auch downzuloaden ist. Sogar unter Menschen, die eigentlich nicht sonderlich sportaffin sind, hat er mittlerweile einige Fans. Die Zuhörer kriegen bei dem Podcast einiges zu bieten, auf zwei Dinge müssen sie allerdings verzichten: Zurückhaltung und Langeweile.