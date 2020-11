Disney will bis zu 32.000 Beschäftigte entlassen

Wirtschaft

In seinem neuen Unternehmenspapier wurden die Pläne offiziell vorgestellt.

Bereits im September kündigte die Disney-Abteilung Parks an, zwei Drittel der Teilzeitkräfte zu entlassen, da Disneyland und Wald Disney World von der Pandemie stark betroffen seien. In der neuen 10-K-Akte der Wald Disney Company, die am Nachmittag vor Thanksgiving veröffentlicht wurde, teilte Disney mit, dass es zu weiteren Tausenden Entlassungen kommen wird."Aufgrund des derzeitigen Klimas, einschließlich der Auswirkungen von COVID-19, und des sich verändernden Umfelds, in dem wir tätig sind, hat das Unternehmen bei der Personalbesetzung Effizienzsteigerungen erzielt", sagte das Unternehmen im SEC-Antrag. "Als Teil dieser Maßnahmen wird die Beschäftigung von ungefähr 32.000 Mitarbeitern, hauptsächlich in den Bereichen Parks, Erfahrungen und Produkte, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 beendet.Es ist kein Geheimnis, dass die Coronavirus-Pandemie die gesamte Unterhaltungsindustrie hart getroffen hat. Insbesondere Disney hat aufgrund seiner Führungsposition an den Kinokassen, seiner riesigen Mediennetzwerke und natürlich den Disney-Parks auf der ganze Welt Schläge in seinen vielen Geschäftsbereichen erlitten.