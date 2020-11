Bertelsmann kauft Simon & Schuster

Wirtschaft

Das Unternehmen übernahm die Buchsparte von ViacomCBS.

Das in Gütersloh ansässige Unternehmen Bertelsmann, zudem auch die RTL Group gehört, hat mit ViacomCBS einen Vertrag über den Erwerb des Verlags Simon & Schuster abgeschlossen. Bertelsmann wird 2,17 Milliarden US-Dollar für den Kauf ausgeben. ViacomCBS kündigte an, den Verkaufserlös zur Tilgung der Schulden, zur Finanzierung der Dividende und für Investitionen zu verwenden.Bertelsmann, Eigentümer des Verlagsgiganten Penguin Random House, wurde als logischer Kandidat für Simon & Schuster angesehen. ViacomCBS kündigte Anfang des Jahres seine Absicht an, den Verlagsbereich im Rahmen der Rationalisierung des Unternehmens nach der Fusion zu verkaufen, um sich auf Investitionen in Inhalte zu konzentrieren.Simon & Schuster wird als separate Einheit unter dem Dach von Penguin Random House operieren. Jonathan Karp, Präsident und CEO von Simon & Schuster, und Dennis Eulau, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer, werden den Geschäftsbereich weiterhin leiten. Der Abschluss der Transaktion wird für das kommende Jahr erwartet.