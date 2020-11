«Das große Backen» und «The Voice of Germany» weiterhin auf hohem Niveau

Quotennews

Sat.1 kann sich glücklich schätzen, dass die beiden Shows auch in dieser Woche sehr gefragt waren.



Die neuste Ausgabe vonführte die verbleibenden Hobbybäcker am Sonntagvorabend in die Niederlande. Bereits in der Folge der Vorwoche hatten 2,38 Millionen Neugierige die Backshow verfolgt und Sat.1 eine sehr gute Sehbeteiligung von 8,8 Prozent beschert. In der Zielgruppe saßen 1,06 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm und ergatterten herausragende 14,3 Prozent. Nun hielt sich die Sendung weiterhin bei einer großen Reichweite von 2,30 Millionen Fernsehenden und sorgte damit für starke 8,5 Prozent Marktanteil. Bei einem Publikum von 0,95 Millionen Umworbenen sank die Sehbeteiligung leicht auf weiterhin starke 13,1 Prozent.Ein letztes Mal ging es beiin die Battles. Die Coaches entscheiden am Ende, welcher ihrer Kandidaten gesanglich am meisten überzeugt hat und in die nächste Runde einziehen darf. Zuletzt hatte die Castingshow in Sat.1 wieder etwas gesteigert und eine Reichweite von 2,60 Millionen Menschen erzielt. Hier kamen gute 7,8 Prozent Marktanteil zustande. 1,34 Millionen Werberelevante verbuchten eine starke Quote von 12,8 Prozent.Auch in dieser Woche waren wieder 2,60 Millionen Zuschauer an der Gesangsshow interessiert. Der Marktanteil erhöhte sich dabei sogar weiter auf einen hohen Wert von 8,2 Prozent. Trotz der sinkenden Zuschauerzahl in der Gruppe der Jüngeren auf 1,28 Millionen Umworbene, erreichte Sat.1 eine Vergrößerung der Sehbeteiligung auf hervorragende 13,3 Prozent.