Enttäuschender Abschluss für «Luke! Die Greatnightshow» mit neuem Staffeltiefstwert

Quotennews

Sehr erfolgreich war die Comedyshow schon zu Beginn nicht. Mit der letzten Ausgabe war jedoch ein neues Tief erreicht.



In der letzten Show der neuen-Folgen stand am Freitagabend alles unter dem Thema „Luke vs. Köln“. Zu Gast waren Prominente wie Lukas Podolski, Jenke von Wilmsdorff, Fabian Hambüchen und Dennis aus Hürth. Zuletzt war die Show in Sat.1 vor allem auf dem Gesamtmarkt auf recht niedrigem Niveau gelaufen. 1,13 Millionen Zuschauer schalteten in der Vorwoche ein, erzielten allerdings nur enttäuschende 3,6 Prozent Marktanteil. Eine gute Quote von 8,7 Prozent war immerhin bei einem Publikum von 0,76 Millionen Umworbenen möglich.Mit dieser letzten Ausgabe war allerdings ein neuer Tiefpunkt erreicht. Die Comedyshow verlor über 200.000 Zuschauer und kam somit in dieser Woche auf eine Reichweite von nur 0,92 Millionen Menschen. Mehr als eine miese Quote von 3,1 Prozent war hier nicht möglich. Auch in der Zielgruppe machten sich Verluste bemerkbar. Mit 0,59 Millionen Umworbenen war diese Folge auch die am wenigsten gefragte bei den Jüngeren. Erstmals fiel der Marktanteil unter den Senderschnitt und lag bei passablen 7,2 Prozent.Auch für das Programm im Anschluss sah es schlecht aus.überzeugte noch 0,64 Millionen Fernsehende sowie 0,41 Millionen Werberelevante zum Einschalten. Die Quote verbesserte sich sogar auf maue 3,6 Prozent und gute 7,4 Prozent. Für die Sketchcomedyließen sich nur noch 0,42 Millionen Zuschauer gewinnen, die schwache 3,4 Prozent verbuchten. 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige erzielten einen akzeptablen Wert von 6,5 Prozent.