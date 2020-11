«Solo für Weiss»-Krimi mit Anna Maria Mühe im ZDF

TV-News

An den Drehorten Hamburg, Lübeck und der Ostseeküste wird aktuell der sechste Film der Krimireihe «Solo für Weiss» abgehdreht. Mit dabei: Anna Maria Mühe.

Im neuen Fall der Reihe dreht es sich wohl um einen Serienmörder. Anna Maria Mühe spielt der Rolle der Zielfahnderin Nora Weiss, dessen Chef sich während der Abschiedsfeier zu seinem Ruhestand das Leben nimmt. Das LKA Kiel steht unter Schock. Zeit, dies zu verarbeiten bleibt aber kaum, da in Lübeck einen Frauenleiche auftaucht. Ermittlerin Nora erkennt Zusammenhänge mit einem ungeklärten Frauenmord in Rostock und begibt sich auf Spurensuche. Der kürzlich verstorbene Chef von Nora, Kurz Böhnisch (Hannes Hellmann), hat zudem eine intime Verbindung nach Rostock.Vor zwei verschwand genau dort seine Tochter Jasmin (Eva Nürnberger). Er hatte in Rostock vergeblich nach ihr gesucht. In Rostock ermittelt Nora Weiss mit einem Kollegen der Kripo Lübeck, Simon Brandt (Jan Krauter). Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Weiss auf einer Mauer des Schweigens bei den Kollegen von der Ostsee. Zusätzliche Spannung ist garantiert, da Weiss im Laufe der Ermittlungen wohl den falschen Personen auf die Füße tritt und selbst ins Visier des Täters gerät.Die Regie führte Esther Bialas und weitere Rollen werden von unter anderem Peter Jordan, Florian Lukas, Inka Friedrich und Tilman Strauß übernommen. Grundlage der Story und Drehbuch schrieb Mathias Hamburg.