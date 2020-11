Günther Jauch verhilft Spendenmarathon zu tollen Werten

Quotennews

Am Donnerstag stand das legendäre «Wer wird Millionär? Prominenten-Special» auf dem Programm.

Unglaublich!🎉 Das ist der Spendenstand zur Halbzeit beim 25. RTL- #Spendenmarathon : Bereits mehr als 6 Millionen € wurden gesammelt 👏 pic.twitter.com/PDmVmKXijY — Mediengruppe RTL (@MediengruppeRTL) November 20, 2020

Starkoch Steffen Henssler, Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, Tennis-Legende Michael Stich, Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt und Fußballtrainer Ralf Rangnick stellten am Donnerstagabend zwischen 20.15 und 23.30 Uhr ihr Wissen beiim Rahmen des 25. RTL-Spendenmarathons unter Beweis. An frühere Glanzzeiten mit über zehn Millionen Zuschauer kommt Günther Jauch mit seiner Promi-Quizsendung nicht mehr heran, aber die diesjährigen Werte sind gut.Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man in Köln mit 3,86 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren zufrieden sein kann. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauer sicherte sich die unter Corona-bedienungen Produzierte Show 1,16 Millionen Zuseher, der Marktanteil lag bei guten 15,0 Prozent.Zum Vergleich: In den vergangenen Wochen enttäuschte RTL mit «Alarm für Cobra 11»-Wiederholungen. Zeitweise kam der Dreierpack nicht einmal auf zweistellige Marktanteile. Dadurch geriet auch «Pocher – gefährlich ehrlich» in Mitleidenschaft, zuletzt glänzten Pocher und seine Frau Amira nur mit seiner Sendung nach dem «Sommerhaus».Zwischen 23.30 und 00.15 Uhr strahlte die Kölner Fernsehstationaus. Das 45-minütige Special erreichte 1,37 Millionen Zuschauer, die Sendung aus dem Vodafone-Callcenter erreichte 11,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,39 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 11,6 Prozent.