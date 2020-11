Comedy-App Smyle: Doppeltes Künstlerportfolie und erster Smyle-Award

Vermischtes

Die Comedy-App Smyle ging im Mai 2020 an den Start und verfügt bereits über ein verdoppeltes Portfolio an Künstlern. Zudem wird mit dem Smyle-Award erstmals ein interner Preis vergeben.

möchte mit seiner App zum Lachen anregen. Scheinbar mit großem Erfolg. Die von der Seven.One Entertainment Group bereitgestellte App konnte seit dem Start im Mai die Inhalte verdoppeln. Somit gehören zum Angebot des Dienstes Videos von prominenten Künstlern wie Ingmar Stadelmann, Joyce Ilg aber auch YouTuber Marc-René Lochmann. Mittlerweile stellen über 150 Comedians ihre Videos bei Smyle zur Verfügung.Doch der Zuwachs an Künstlern reicht Seven.One wohl noch nicht. Es ergeben sich Kooperationen mit der beliebten Comedy-Brand „Der Postillion“ und es werden ausgewählte Inhalte von „Comedy Central“ zur Verfügung stehen. Somit finden auch Hochkaräter wie Felix Lobrecht oder David Kebekus den Weg zu Smyle.Wiedergegeben werden die Inhalte im zukunftsträchtigen Hochkantformat und sind somit ideal für Smartphones. In einer Art Feed werden dem Zuschauer kurze Videos, Ausschnitte und Pointen präsentiert. Gefällt der kurze Einblick kann der User auf das gesamte Video in der App zugreifen. Zudem erkennt Smyle welche Videos dem Nutzer gefallen und errechnet so zielgerechtere Angebote.Highlight der Erfolgsgeschichte ist der erste „Smyle-Award“. Ab dem 23. November können Nutzer der App in fünf Kategorien ihre Lieblings-Acts hochvoten. Zwei Wochen lang wird so ein Gewinner der Kategorien ermittelt. Die Kategorien teilen sich auf in „Beste Künstlerin“, „Bester Künstler“, „Bestes Video“, „Bestes Format“ und „Bester Newcomer/in“.