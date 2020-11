«Aktenzeichen XY ungelöst»: Weiterhin auf hohem Niveau

Quotennews

Die Fernsehenden brachten den ungelösten Kriminalfällen ein großes Interesse entgegen. Besonders gut kam auch «Markus Lanz» am späten Abend an.



Eine neue Ausgabe vonlief am gestrigen Abend im ZDF . In der Sendung werden ungelöste Kriminalfälle detailliert dargestellt, um weitere Hinweise zur Aufklärung zu erhalten. In dieser Ausgabe gab Rudi Cerne zudem den Gewinner des XY-Preis 2020 bekannt. Die dreimal mit je 10.000 Euro dotierte Auszeichnung zeichnet Personen mit Zivilcourage aus, die bei Verbrechen eingeschritten sind und damit Schlimmeres verhindert haben. Zuletzt lief das Format vor zwei Wochen bei einem Publikum von 5,72 Millionen Menschen und erreichte gute 17,3 Prozent Marktanteil. Die 1,26 Millionen Jüngeren ergatterten eine herausragende Sehbeteiligung von 12,6 Prozent.Hauchdünn vor diesen Werten landete nun die gestrige Ausgabe des Formats. Insgesamt schalteten 5,74 Millionen Interessenten ein, so dass sich der Sender über eine starke Quote von 18,4 Prozent freuen durfte. Die Zuschauerzahl bei den 14- bis 49-Jährigen ging hingegen leicht zurück auf einen Wert von 1,14 Millionen. Trotzdem steigerte sich der Marktanteil auf überragende 12,7 Prozent.Für dasblieben im Anschluss weiterhin 4,97 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Dies resultierte ebenfalls in hohen Marktanteilen von 18,3 beziehungsweise 12,4 Prozent bei den Jüngeren. Am späteren Abend ab 23.15 lief auch die Talkshowauf besonders starkem Niveau. Eine Erhöhung der Quote auf 20,0 Prozent war bei einer Reichweite von 2,15 Millionen Menschen möglich. Zudem erzielten 0,35 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft einen ausgezeichneten Wert von 11,5 Prozent.