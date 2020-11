«Goodbye Deutschland!» überzeugt aus der Konserve

Quotennews

Auch RTLZWEI setzte am Montag auf eine Wiederholung von «Armes Deutschland – Deine Kinder».

Bis zum vergangenen Monat setzte die Grünwalder Fernsehstation RTLZWEI auf drei neue Ausgaben von, die mit bis zu 0,94 Millionen Zuschauer überzeugen konnten. Der Marktanteil der Doku-Soap lag bei bis zu 7,2 Prozent Marktanteil. Am Montag wurde nun die erste Ausgabe wiederholt, die erstmals 2018 zu sehen war. Diese erreichte 0,74 Millionen Zuschauer und 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern fuhr das Format 4,5 Prozent Marktanteil ein.VOX wiederholteum 20.15 Uhr. Die Folge vom 15. April 2019 erreichte 1,03 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 3,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 0,48 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 4,8 Prozent. Die Erstausstrahlung erreichte damals am späten Montagabend 1,07 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 8,2 Prozent auf der Uhr.Um 22.15 Uhr programmierte VOX eine neue Folge von. Die zweite Staffel startete mit richtig schlechten Quoten, in der vergangenen Woche wurden allerdings dann halbwegs passable 5,2 Prozent Marktanteil erreicht. Die vierte Episode des Formates erzielte nun nur noch 2,7 Prozent, die Reichweite lag bei 0,17 Millionen. Bei allen Zuschauern fuhr das Format 0,34 Millionen Zuschauer ein und ist somit noch immer kein Hit.