«Altes Land» setzt Siegeszug fort

Quotennews

Bereits am Sonntag lief der erste Teil im ZDF. Am Montag schnitt der zweite Part des Zweiteilers ebenfalls gut ab.

Drei Frauen, drei Generation und ein Hof im malerischen Alten Land ist der Schauplatz des ZDF-Zweiteilers, der am Sonntag und Montag beim Mainzer Fernsehsender ausgestrahlt wurde. Die Produktion, die seit Samstag in der ZDF-Mediathek zur Verfügung steht, erreichte am Sonntag 5,29 Millionen Zuschauer, am Montag wollten 4,67 Millionen Zuschauer die deutsche Produktion nach dem gleichnamigen Roman von Dörte Hansen sehen.Der Marktanteil der zwei Teile, die von Sherry Hormann geschrieben und umgesetzt wurden, lagen bei 14,6 und 13,7 Prozent. Die Produktion mit Iris Berben, Nina Kunzendorf und Matthias Matschke erreichte 0,47 und 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Zielgruppen-Marktanteil der UFA Fiction-Produktion kam am Sonntag auf maue 4,1 Prozent, am Montag wurden schlechte 3,9 Prozent ermittelt.Um 22.15 Uhr startete die zweite Staffel von. Die Episode mit dem Titel „Zum Sterben schön“, die von Oliver Prieur stammt, erreichte 2,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Free-TV-Premiere ergatterte sich einen Marktanteil von 14,0 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr das Format von Ivan Fegyveres 4,1 Prozent Marktanteil ein. Es wurden 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen ermittelt.„Das kleine Fernsehspiel“ zeigte ab kurz nach Mitternacht. Zu später Stunde wollten 0,35 Millionen Zuschauer die deutsch-italienisch-schweizerische Koproduktion sehen, der Film mit Valeria Golino, Alba Rohrwacher und Sara Casu erreichte 5,7 Prozent Marktanteil. Das Werk von Laura Bispuri sorgte für 0,10 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 5,3 Prozent.