Super: «The Masked Singer» läuft auch am Montagabend sehr stark

Quotennews

Erstmals war die Unterhaltungsshow am Montagabend zu sehen. «Late Night Berlin» schnitt im Anschluss super ab.

Ohne Frage: Mithat ProSieben ein ganz, ganz heißes Eisen im Feuer. Das Format startete im Juni 2019 mit „nur“ 2,19 Millionen Zuschauern, aber mauserte sich innerhalb wenigen Wochen zum Erfolg. Das Finale der zweiten Staffel verfolgten Ende April sogar 5,34 Millionen Zuschauer, wovon 3,38 Millionen zu den Werberelevanten gehörten.Die dritte Staffel von «The Masked Singer» muss am Dienstagabend kleinere Brötchen backen, bleibt aber weiterhin sehr erfolgreich. Die bisherigen vier Folgen kamen auf 3,33, 2,91, 3,21 und 3,01 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Nun war die Show mit Matthias Opdenhövel erstmals am Montagabend zu sehen und sicherte sich erneut 3,28 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei allen Zuschauern betrug 11,5 Prozent.1,95 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen das Halbfinale, in der Vicky Leandros unter seiner Maske hervorkam. In den vergangenen Wochen waren Reichweiten zwischen 1,79 und 2,03 Millionen Zuschauer drin. Der Marktanteil belief sich am Montag bei der Show, in der Sonja Zietlow in der Jury sitzt, auf 23,1 Prozent. Eine Woche zuvor kam die Fernsehsendung auf 23,7 Prozent.Mit «The Masked Singer» bekam dieeinen deutlichen Quotenschub. 0,89 Millionen Zuschauer, darunter 0,53 Millionen Umworbene, verfolgten die Klaas-Heufer-Umlauf-Show. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 17,3 Prozent. Sieben Tage zuvor kam die Florida-TV-Produktion auf 0,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 9,7 Prozent.