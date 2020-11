Duell zwischen Sat.1 und ProSieben endet Unentschieden

Quotennews

In der Zielgruppe erreichten beide Sender ab 20:15 Uhr exakt die gleiche Reichweite und dieselbe Einschaltquote.

Während Sat.1 wie jeden Freitag aufbaute, präsentierte ProSieben seinem Publikum den Spielfilm aus dem Jahre 2016 «Star Trek Beyond» ► . Der Science-Fiction-Film unterhielt zu Beginn der besten Sendezeit insgesamt 1,62 Millionen Zuschauer, wovon 0,76 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. Der Markanteil insgesamt belief sich auf insgesamt 5,2 Prozent, was deutlich über dem Senderschnitt anzusiedeln ist. In der Zielgruppe lief es nicht ganz so stark. Hier wurde 8,7 Prozent gemessen, was leicht unterdurchschnittlich ist. Vergangene Woche holte die Rote Sieben mitnoch eine Einschaltquote von 10,4 Prozent. Vor sieben Tagen sahen 1,72 Millionen zu. Weiter ging es bei ProSieben mitDer Film von 2009 behielt im Anschluss noch 1,12 Millionen Zuschauer, was den Markanteil ab 22:50 Uhr auf 7,7 Prozent in die Höhe schießen ließ. In der Zielgruppe verbesserte sich der Wert ebenfalls auf starke 10,1 Prozent. Dort blieben noch 0,46 Millionen Werberelevante vor dem Fernseher. Zurück zu Sat.1: «Luke! Die Greatnightshow» unterhielt insgesamt 1,13 Millionen Zuschauer, woraus eine relative Sehbeteiligung von mageren 3,6 Prozent resultierte. In der umworbenen Gruppe wurden hingegegen dieselben Werte wie bei Konzernschwester ProSieben gemessen. Es standen 0,76 Millionen Jüngere und 8,7 Prozent Markanteil zu Buche.Weiter ging es dann mit, die ab 22:40 Uhr noch 0,83 Millionen unterhielt. Der Marktanteil sank leicht auf 3,5 Prozent. In der Zielgruppe ging es deutlicher bergab. Es blieben noch 0,48 Millionen dran, die Einschaltquote sank auf 6,7 Prozent. Damit lagen beide Sat.1-Sendungen knapp über den Ausgaben von vor einer Woche.