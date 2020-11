«Wir können nicht anders»: Rachethriller meets Drama-Kömodie ab Dezember bei Netflix

Vermischtes

Der neue deutsche Film von Detlev Buck wird nun statt im Kino auf Netflix veröffentlicht.

Der deutsche Filmvom Erfolgsregisseur Detlev Buck feiert am 4. Dezember auf Netflix Premiere. Eigentlich war eine Kinoveröffentlichung Ende 2020 geplant gewesen, aber da Corona ihnen einen Strich durch die Rechnung machte, wurde der Film schließlich an den Streamingdienst lizenziert.Laut Kinokalender.de haben sich Edda (Alli Neumann) und Sauel (Kostja Ullmann) erst in dem Film kennengelernt. Gemeinsam möchten sie ihre heiße Romanze auf einer Reise zum 60. Geburtstags von Eddas Vater fortsetzen. Während der Reise im Campingbus geraten sie in ein Eifersuchtsdrama, bei dem am Ende der Tod eines jungen Mannes in einem Waldstück den Zenit der Entwicklung darstellt. Samuel versucht schlichtend einzugreifen, aber er muss daraufhin mit dem Opfer in spe durch den Wald fliehen. Edda sucht nach ihm, genauso wie die bei der Rachetat unterbrochene Einheimische.Die Dreharbeiten fanden Ende 2019 bei Bad Freienwalde in der Märkischen Schweiz Brandenburgs statt. Weitere Hauptrollen des Rachethrillers-Drama-Komödien-Mix besetzen Sophia Thomalla, Merlin Rose, Sascha Alexander Geršak und Peter Kurth. Autor und Regisseur Buck tritt selbst als der Bürgermeister er Heimatstadt der Jäger auf.