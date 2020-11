Laufende Dreharbeiten von «Das Weiße Haus am Rhein»

TV-News

Nach Dreharbeiten in Polen wird seit dem 10. November in Deutschland gedreht. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang Dezember. Der Zweiteiler wird kommenden Jahres im Ersten ausgestrahlt.

Der historische Event-Zweiteiler ist auf wahren Begebenheiten inspiriert und eine Produktion von Zeitsprung Pictures für die ARD. Der bis heute weitgehend unbekannte Ort am Rhein spiegelt die wechselvolle Geschichte Deutschlands seit Anfang des 20. Jahrhunderts wie vielleicht kein anderer. Es ist ein Ort, der gleichermaßen Machthaber jeder politischen Couleur, Künstler, Philosophen und internationale Stars magisch anzog und beherbergte, und in dem sowohl Großmachtsträume, Revolutionen wie auch der Gedanke Europas entwickelt wurden.«Das Weiße Haus am Rhein» ist die Geschichte des jungen Emil Dreesen und erzählt vom Überlebenskampf seiner Hoteliers-Familie zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Vorabend des Zweiten.„«Das Weiße Haus am Rhein» ist das sehr ambitionierte Unterfangen und passt alleine schon daher perfekt zu unserer Firma Zeitsprung Pictures, die dramatische Geschichte eines ganzen Kontinents, über die nicht minder dramatische Biografie eines einzelnen Menschen, Emil Dreesens und seiner Familie, begreifbar und spürbar zu machen. Vor der Kulisse des mächtigsten Stromes des Kontinents, des europäischsten aller Flüsse, des Rheins, an einer der schönsten und mythischsten Stellen, spielt unser Zweiteiler.“, sagen die Produzenten Michael Souvignier und Till Derenbach dazu.