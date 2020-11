FOX bestellt mehr «Lego Masters»

US-Fernsehen

Das Network bleibt sich treu und verpflichtet auch wieder Will Arnett.

Das US-Network FOX hat neue Episoden vonbestellt. Die Wettbewerbsshow, die Will Arnett moderiert und produziert, wurde bereits gecastet und wird im Frühjahr für einen Sendetermin im Jahr 2021 gedreht. Eine Verlängerung der Sendung wird seit Monaten erwartet, insbesondere nachdem FOX-Chef Lachlan Murdoch während eines Investoren-Calls im Mai enthüllte, dass die Vorbereitungen für eine zweite Staffel begonnen hätten.Die Verhandlungen mit Endemol Shine North America, dem Produzenten der Show, dauerten jedoch länger als erwartet, da beide Seiten die Lizenzgebühren besprachen. «Lego Masters» erreichte pro Folge auf allen Ausspielwegen fast zehn Millionen Zuschauer und war somit die Nummer eins der neuen Unterhaltungsprogramme zwischen 18 und 49 Jahre.„Ich freue mich darauf, mit dem nächsten Block an Shows wieder Spaß zu haben“, sagte Arnett, der auch Produzent ist. „Zu sagen, dass sich diese Lego-Wortspiele von selbst schreiben, nimmt mir die Arbeit, die ich in den letzten zweieinhalb Minuten geleistet habe, weg.“ Es wird auch erwartet, dass die Juroren Amy Corbett und Jamie Berard zurückkehren.