«Caro & Andreas» verabschieden sich mäßig

Quotennews

Im Anschluss konnte «Prince Charming» auch in der dritten Woche nicht überzeugen.

Sie waren die Gewinner beim «Sommerhaus der Stars»: Caro und Andreas Robens. Die zwei Bodybuilder aus Mallorca sind seit Jahren ein Teil der großen VOX-Familie. Am Montagabend strahlte VOX die dritte und finale Folge der Doku-Soapaus. Die Produktion von 99pro Media konnte erstmals überzeugen.1,14 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren wollten um 21.15 Uhr die einstündige Folge sehen, die auf einen Marktanteil von 3,7 Prozent kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte sich die VOX-Sendung erstmals durchschnittliche 7,2 Prozent. 0,62 Millionen junge Zuschauer wurden ermittelt. Die ersten beiden Folgen kamen auf 0,48 sowie 0,41 Millionen junge Menschen, die Marktanteile lagen bei 5,8 sowie 4,7 Prozent. Bei allen Zuschauern wurden 1,03 und 0,94 Millionen Zuschauer verbucht.Die zweite-Staffel stellt VOX vor große Herausforderungen. Lediglich 0,39 und 0,41 Millionen Zuschauer wurden bislang eingefahren, die Marktanteile lagen bei 2,2 und 2,1 Prozent. Mit 0,21 sowie 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige fuhr man 4,2 und 3,5 Prozent Marktanteil ein. Die dritte Ausgabe der Partnershow für Homosexuelle erreichte nun 0,50 Millionen Zuschauer, wovon 0,27 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 4,3 Prozent Marktanteil.Um 20.15 Uhr schickte VOX seine Auswander-Dokumentationauf Sendung. 1,31 Millionen Zuschauer wollen wissen, wie sich Uli und Karl-Heinz in ihrem Eiscafé auf Fuerteventura schlagen. Die Sendung, in der auch Daniela Büchner im Mittelpunkt stand, sorgte für 3,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern sicherte man 0,67 Millionen Zuschauer und 7,1 Prozent Marktanteil.