«Der junge Wallander» erhält eine zweite Staffel auf Netflix

US-Fernsehen

Nun hat der Streamingdienst bestätigt, dass sie kurz nach der Premiere der schwedischen Krimiserie bereits eine zweite Staffel bestellt haben.

Die schwedische Krimiserie «Der junge Wallander», die schwedische Krimiserie rund um den Kommissar Kurt Wallander aus den Büchern des Henning Mankell, erhielt nun, wie Netflix bestätigte, kurz nach der eigenen Premiere auf der Streaming-Plattform eine zweite Staffelbestellung. Die zweite Runde soll hierbei die ersten Fälle des Ermittlers ins Verhör nehmen.Die Serie erzählt die Geschichte des frisch ausgebildeten Kurt Wallander, der seine Polizeikarriere in Malmö beginnt und bereits anfangs schwierige Fälle lösen soll. Die Zeitepoche der Buchvorlage liegt in den 1970er Jahren, während die Serie in der heutigen Zeit spielt und spielt damit nur mit der Grundidee und nimmt die Bücher nicht als direkte Vorlage.Titelrolle als der junge Kommissar ist Adam Pålsson («Die Brücke»), zusammen mit weiteren schwedischen Ermittlern der Polizei Leanne Best («Ripper Street» und Richard Dillane («Inspector Banks». Die erste Staffel hat sechs Episoden unter der Produktion von Autor und Produzent Benjamin Harris für Yellow Bird. Die Bücherreihe des Henning Mankell, der in 2015 verstorbene Schriftsteller, der insgesamt elf Bände zwischen 1991 und 2009 über den Kommissar geschrieben hat, wurden schon mehrfach verfilmt, darunter in der gleichnamigen Serie «Kommissar Wallander» mit Kenneth Branagh oder die schwedische Serie «Mankells Wallander» mit Krister Henriksson.