«Jeopardy!»-Legende Alex Trebek ist verstorben

Köpfe

Er moderierte die beliebte Gameshow 36 Jahre lang und verstarb nun mit 80 Jahren im Kreis seiner Familie.

Der Twitteraccount von Jeopardy! bestätigte am letzten Sonntag mit einem Post nun, dass Alex Trebek, der 36jährige Moderator und Gastgeber der Gameshow «Jeopardy!» verstorben ist. Der langjährige Publikumsliebling verstarb an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Alter von 80 Jahren, schlief aber friedlich, umringt von seinen Lieben, ein. Er sagte selbst im Oktober 2019 zu USA Today: „Ich habe ein gutes Leben gelebt, ein erfülltes Leben und ich nähere mich nun dem Ende dieses Lebens.“Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt und wird auch in der näheren Zukunft kein Ersatz für ihn gesucht. Ab dem 25. Dezember werden noch Episoden mit Trebek ausgestrahlt, bestätigte Sony Pictures Entertainment. Insgesamt war er Gastgeber für mehr als 8200 Episoden von «Jeopardy!» in insgesamt 37 Staffeln.Die Karriere von Trebek begann in den 1970igern Jahren in den Nachmittagsgameshows wie «The Wizard of Odds», «High Rollers» und «Battlestars». Er durchlief eine Nachrichten-Karriere bei der Canadian Broadcasting Company (CBC) und moderierte dort unter anderem 1963 «Music Hop» und andere klassische Musikprogramme des CBCs. Nach anderen nicht geglückten Gameshow-Projekten übernahm Trebek bis heute die neu aufgelegte Version von «Jeopardy!» im Jahre 1984. Neben seiner gemeinnützigen Hilfe und Unterstützung in Krisengebieten und Ländern der dritten Welt, hinterlässt er seine drei Kinder Matthew, Emily und Nicky mit seiner zweiten Ehefrau Jean.